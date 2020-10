Bruno De Simone e Tati Quebra-Barraco Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 05:00 | Atualizado 28/10/2020 18:27

Sincera e polêmica como sempre, Tati Quebra-Barraco deu uma entrevista ao youtuber Bruno De Simone, do canal 'Na Real'. A funkeira comentou o episódio em que MC Lan disse que levou a namorada ao orgasmo por 45 vezes durante uma relação sexual. "Vocês viram o funkeiro que botou a mulher pra gozar 45 vezes. Vocês viram isso? 45 vezes só se for na vaca, né?". Tati ainda falou sobre vários assuntos excêntricos que vão desde as 26 plásticas que mudou totalmente a aparência até o sexo na lixeira, onde ela se aventurou em situações inusitadas. A entrevista completa você confere nesta quarta-feira (28), às 11h, no Youtube.