Rafaella e Gustavo Mioto Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 05:00 | Atualizado 28/10/2020 06:27

Pelo jeito, o namoro de Rafaella Santos e Gabigol subiu no telhado. A coluna apurou que a irmã de Neymar está conhecendo melhor o sertanejo Gustavo Mioto. Os dois estavam juntinhos na casa de Rafaella, em São Paulo, na semana passada. Além disso, Rafaella postou um story com Yasmin Santos. No mesmo dia, Yasmin postou com Mioto. Procurada, a assessoria da influencer nega a informação: "Não. Não está conhecendo ninguém. Ela está é super envolvida com o novo projeto dela que em breve vocês vão saber".