Por O Dia

Publicado há 6 segundos

Parece que a crise salarial ainda não chegou ao corpo de balé do Faustão. Na última segunda-feira, Natacha Horana comemorou em grande estilo seus 29 anos em um restaurante chiquérrimo no Itaim Bibi, em São Paulo, fechado para a comitiva da bailarina. Não satisfeita, Natacha desfilou com um presente especial que ela mesmo se deu pelo aniversário: um par de botas de uma marca italiana no valor de R$ 10 mil. Quem pode, pode!