Mariano Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 20:44 | Atualizado 27/10/2020 20:44

O cantor Mariano tem se revelado mais falante nos últimos dia em 'A Fazenda 12'. Em uma conversa nesta terça-feira (27) com as peoas Lidi Lisboa e Tays Reis, o sertanejo revelou ter feito algumas intervenções estéticas no rosto e confessou o arrependimento das plásticas no nariz e colocado lentes de contato nos dentes.



A confissão aconteceu depois que Tays perguntou se deveria ou não colocar lentes nos dentes. Mariano pegou leve, mas contou a real: "Tatá, assim, todos esses negócios eu sou a favor se a pessoa se incomodar muito. Porque assim, meu nariz eu me arrependi de ter mexido". Intrigada, Tays perguntou se suas experiências tinham sido negativas.



"Por**, car****, fiz quatro ou cinco cirurgias, já. A primeira que eu fiz, o cara cag**, fiz sem vontade, eu precisava fazer um desvio de septo e aí caí no conto do vigário do cara. 'Já que vamos abrir, vamos melhorar aqui, ali'... Fiz e o cara cag** no meu nariz, aí fiz a segunda e deu infecção, nossa... Piorou minha respiração em 40%, fiquei com um buraco aqui... Vocês viram que toda hora fico assoando o nariz? Eu não consigo nem puxar, porque tem uma trava que nem puxa e nem solta, então toda hora eu tenho que assoar. Parece que meu nariz tá escorrendo o tempo todo. Me fod*", explicou.



Mariano continuou o assunto reclamando da manutenção de suas facetas dentárias. "Os dentes, também. Eu gostei do resultado, fiz com um cara fod*. Mas eu gostava do meu sorriso antes. Então fazer um negócio que agora tem que dar manutenção o resto da vida, eu não teria feito também", justifica.