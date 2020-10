Gabeu e Luciana Gimenez Divulgação/RedeTV!

Por MH

Publicado 27/10/2020 21:15 | Atualizado 27/10/2020 21:22

filho do sertanejo Solimões, da dupla com Rionegro e Solimões, o cantor Gabeu gravou participação no programa 'Luciana By Night' da RedeTV!. Ele falou sobre a carreira, a influência do pai em sua música e a revelação de sua homossexualidade para toda a família.

"Foi bem tranquilo. Falei primeiro com meu pai e ele sempre me apoiou. Hoje ele diz que foi muito bom eu ter conversado sobre isso", contou para Luciana Gimenez. Gabeu também assumiu que o meio sertanejo é preconceituoso e, talvez, isso explicaria os gays não gostar muito do ritmo. Mas, ele gosta.

"Há um tabu muito grande, porque o sertanejo tem essa coisa do homem bruto, não é? Escuto muito, principalmente de meninos gays, que gay não gosta de sertanejo, que 'não é para a gente'. Mas por que não é? Por que as pessoas não gostam mesmo ou não se sentem representadas pelo que está ali?. O ano em que nasci, 1998, foi o ano em que meu pai estourou, então o ritmo predominava na minha casa", conta.

O caçula de Solimões é fã mesmo da música pop. "Milionário e José Rico, Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho. Foi isso que escutei minha vida toda, mas ao longo do tempo passei a não me identificar com esse padrão e fui me encontrando na música pop. Sou fã de Lady Gaga, inclusive, e tentei misturar essas duas referências no meu trabalho”, revela.