Eduardo Costa Reprodução de internet

Por O Dia

Após a formação da roça de 'A Fazenda', Eduardo Costa resolveu escrever um textão em seu Instagram. A publicação, é claro, tem a ver com a indicação de Victória Villarim - sua ex-namorada - para a roça. Eduardo não cita o nome da moça, mas não levou muito tempo para os internautas sacarem a indireta:

"DEUS não dorme, DEUS sabe o que passa no nosso coração. Ser uma boa pessoa não é ser manso, não ter voz mansa, fingir que ama todo mundo, temos que ter lado, ou estamos de um lado ou de outro, mas os que ficam em cima do muro pode ter muito cuidado com esses. JESUS disse; os mornos serão como animais que comem seu próprio vômito. Enfim. Não tenho raiva de ninguém, meu negócio é cantar e alegrar o povo e me alegrar também, e levo minha vida muito feliz assim. Se errei??? Nuhhhh, já errei demais, mas nunca na minha vida errei por ser mal caráter com ninguém. Acusar é fácil, provar é que é complicado, né??? Mas graças a DEUS o que se perde no fogo se encontra nas cinzas. Vou dormir que amanhã cedo vou pra #fazenda. Eu amo a #fazenda, e odeio planta 'erva venenosa' e amanhã vou lá ajudar meu peão a cortar aquilo, já deu. Achamos que a árvore era boa e dava bons frutos, mas não era, então como JESUS disse tem que cortar e não podar. OBRIGADO BRASIL, EU AMO VOCÊS", escreveu ele, dando a entender que vai votar para que Victória seja eliminada do reality.

"Aquela cobra vai engolir o próprio veneno", escreveu um internauta no comentário do post. "Que venha a quinta feira!", disse outra, lembrando o dia da eliminação. "Essa mensagem tem endereço certo... lá em Itapecerica da Serra", afirmou outra, dando o endereço onde acontece o reality.