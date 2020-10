Sérgio Marone Reprodução de internet

Sérgio Marone, de 39 anos, publicou em seu canal do YouTube um vídeo em que falar sobre sexo. Na verdade, o ator fala sobre quais erros devem ser evitados na hora H. A primeira dica é não ignorar as dicas do parceiro ou da parceira: "a sedução é uma arte e parte dessa arte está em interpretar as pequenas dicas verbais e/ou corporais que a paquera deixa no ar", iniciou.



Assumir que nem todos gostam das mesmas coisas é a segunda: "parece óbvio, mas as pessoas têm gostos variados. Não significam que os mesmos truques vão funcionar com outra pessoa".

O terceiro erro é deixar de lado as preliminares: "quando vai direto ao ponto, dispersa esse tempero que poderia render um sexo muito mais gostoso. Pensa em um striptease: tem que ser peça por peça, provocando a vítima".

Na quarta colocação está em esquecer das zonas erógenas: "aquelas regiões que dão um arrepio diferente. Pescoço, lábios, parte interna da coxa, e outros pontos, inclusive partes que sua mente poluída está pensando agora".

Em quinto lugar, o ator cita a falta de higiene. "Em 2020 e ainda existem seres humanos que não passam perfuminho antes de um encontro. Mas já chegar exalando feromônio. Cuide-se a semana inteira, não só no final de semana. Uma das piores coisas que podem acontecer no sexo é sentir aquela fragrância deselegante no ar. Higiene é palavra-chave".

Por último, Sérgio explica que é importante ser delicado com as partes íntimas: "Óbvio que tem quem curta uma coisa mais selvagem, mas tenha certeza que é exatamente isso que a pessoa quer. Na dúvida, seja gentil, principalmente com as regiões mais íntimas".