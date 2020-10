Sam Smith reprodução internet

Por O Dia

O cantor de 28 anos disse à Zane Lowe em seu programa na Apple Music que tem vontade de ser 'mãe', até os 35 anos de idade. Até lá o cantor disse estar focado na carreira musical e tem muitos projetos para desenvolver.

Seu último relacionamento foi com o ator Brandon Flynn, conhecido do grande público por sua participação na série '13 Reasons Why', os dois ficaram juntos entre 2017 e 2018.

"Eu quero tudo isso. Eu quero ter filhos. Eu quero estar com as crianças e quero vê-los crescer e estar com eles todos os dias. Eu quero ser mamãe", disse o cantor de 'Stay whit me'

O cantor disse que está difícil achar um relacionamento sério em Londres:

"Eu tenho procurado por todo o lugar. Honestamente, já estou na linha de frente há uns bons anos e é cansativo", declarou o cantor à Zane Lowe.

Isso aí Sam, desistir jamais.