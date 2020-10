Claudia Leitte. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Depois de sobrevoar o Farol da Barra em 2020, Claudia Leite está pensando em vôos maiores no que se diz respeito à Carnaval, que é uma de suas paixões. Em parceria com a empresa Go Pegasus, farão um trio elétrico no melhor estilo baiano para animar as ruas da Flórida, nos Estados Unidos.

Estão com esse projeto há pouco mais de dois anos e pretende levar a alegria e energia do carnaval brasileiro para o final de 2021.

"Estou muito feliz e empolgada. Sempre amei o Carnaval e tive o sonho de um dia poder levar a alegria e experiência dessa festa ao mundo, do nosso jeitinho brasileiro”, disse Claudinha que está muito animada com o projeto.