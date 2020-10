Duda Castro reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 12:43 | Atualizado 28/10/2020 18:35

Duda Castro, ex-namorada de Biel, que está confinado no reality 'A Fazenda', usou as redes sociais para pedir aos fãs do cantor, não a incomodarem e alega sofrer até 'perseguição'.

“O cara foi tão certo que correu dos Estados Unidos! Cara com lágrimas de alegria Já passou da hora desse fandom esquecer minha existência porque meu Deus viu?! Que perseguição hein…”, disse Duda no twitter, que apagou em seguida.



Um outro fã de Biel disse que o cantor fugiu dos Estados Unidos para correr dela que respondeu: "Correu de mim para me procurar em todas que ele fica? Cara com lágrimas de alegria Deve ser péssimo não ter como argumentar comigo!”, respondeu Duda ao fã.



Durante um período Duda e Biel tiveram um romance 'iô iô' cheio de idas, vindas e brigas. Em setembro, a influencer postou imagens de hematomas que respondeu aos internautas: “Cuidado antes de dar palpite na vida alheia. Vocês não sabem o que se passa atrás de uma mídia social".