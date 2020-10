Marcos Mion, apresentador do reality 'A Fazenda' Reprodução internet

É fogo no feno. Marcos Mion, apresentador de 'A Fazenda ' fez uma entrada ao vivo na tarde desta quarta-feira (28) para falar com os peões sobre uma situação envolvendo a roça da noite anterior. No Twitter, muitos internautas reclamaram de uma possível comunicação entre Biel e seus companheiros no jogo, Juliano Ceglia, Mirella e Victória Villarim, a respeito do poder da chama recebido pelo funkeiro.

Pelas regras, não é permitido conversar ou dar sinais a respeito dos tais poderes, o que supostamente Biel violou durante a formação da roça. Boa parte dos participantes do reality cochilava no quarto quando todos receberam o aviso de que deveriam se dirigir até a sala. Antes, Mion comunicou ao público que o poder da chama vermelha, dado por Biel a Victória, foi anulado. Com isso, Tays Reis — que havia sido indicada para a quarta vaga na roça, voltou a ocupar o lugar, que era de Raissa Barbosa. Tays vetou Victória da prova do fazendeiro.

"Eu sempre reforcei a importância de vocês obedecerem as regras e nunca comentarem entre si os poderes da chama. Sempre reforço, não darem sinais, olhares e nem dicas. Uso esses termos, entre outros. Ontem mesmo, alertei o Biel algumas vezes. A gente tem câmeras e microfone apontando para vocês. Sempre repito que fica em cima do dono do lampião. Na formação de ontem, houve algumas tentativas. Nós, pessoal de casa, vimos. Depois do programa, tivemos tempo para avaliar com calma. Além disso tudo, outro trecho não foi ao ar, irá ao ar hoje. Depois dessa avaliação, identificou que essas conversas violaram as regras. Por conta disso, o poder da chama de ontem está anulado. Fica de lição, nunca desobedeçam as regras do jogo", explicou.