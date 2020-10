Diego Aguiar Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 16:23 | Atualizado 28/10/2020 16:58

Amigo de Neymar, Diego Aguiar virou o centro das atenções nesta quarta-feira (28). Vários vídeos pessoais do carioca, de 34 anos, e que trabalha no mercado financeiro, caíram nas redes sociais. Não foram imagens do 'parça' rezando, comendo ou fazendo exercícios, se é que vocês me entendem.

fotogaleria

Publicidade

A coluna procurou Diego, que a princípio negou ter informação sobre o vazamento do vídeos e perguntou sobre o conteúdo. Ao saber que eram imagens íntimas e de altas performances sexuais com a marcação do seu nome e aparecendo até o rosto em algumas filmagens, ele confirmou e ainda perguntou se tinha 'mandado bem'. "Os vídeos são meus e está tudo bem, está tranquilo. Acho que até sei quem vazou, mas não pretendo processar, não", contou tranquilamente. A coluna tem os vídeos, mas, pelo bem da família brasileira, não iremos publicá-los.