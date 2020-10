MC Bianka reprodução instagram

Por O Dia

A produção do 'Big Brother Brasil 21' segue a todo vapor atrás de seus participantes. Além de selecionar os inscritos, os produtores estão indo atrás de famosos. Nego do Borel foi sondado, queria aceitar, mas foi instruído por sua equipe a desistir de entrar no reality. "Não ia ser bom para a imagem do Nego porque ele é um cara explosivo", disse um amigo do cantor. A 'cota' de funkeiros então deve ser preenchida por MC Bianka - aquela do hit 'Tudo no Sigilo'.

Além dela, a produção pensou em Kéfera - que tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram -, mas a influencer deve gravar uma série para o GNT em fevereiro e, por isso, vai ter que ficar de fora do reality de Boninho.



GKay e Thayanara OG foram sondadas e estão dispostas a aceitar para entrar no Grupo 'Camarote'. O problema é que a produção agora precisa escolher entre uma das duas.

Pâmela Drudi, Marina Ferrari, Bárbara Labres e Lucas Guimarães querem entrar, mas não há interesse de Boninho nestes nomes. Aliás, dizem que o diretor anda se divertindo com a variedade e a quantidade de pedidos inusitados que vem recebendo...

O cachê oferecido pela produção gira entre R$ 30 mil e R$ 40 mil, o que não é lá muito animador quando se fala em influencers, já que eles faturam muito mais aqui fora. O valor pago será o mesmo para anônimos e famosos.

De fato, ninguém assinou contrato. As assinaturas devem acontecer somente no final de novembro. Além disso, deve haver muito troca-troca até a estreia. Isso porque a ordem do Big Boss é substituir qualquer um dos nomes vazados. A ordem é mesmo tudo no sigilo.