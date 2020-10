Ricky Tavares Reprodução de internet

Ricky Tavares chegou nos estúdios da Record para gravar 'Gênesis', mas não pôde participar das filmagens. Dentro do estúdio, ao fazer o exame PCR, o ator descobriu que estava com a Covid-19. Ele testou positivo e estava assintomático mas, por já estar dentro do estúdio, as gravações foram canceladas pela desinfecção do ambiente.