Rafael Colombo Reprodução

Por O Dia

Publicado há 6 segundos

Essa coluna soube de uma informação que a deixou um pouco surpresa, mas mostra a total falta de zelo que a CNN Brasil vem tendo com seus funcionários. Rafael Colombo, apresentador do 'CNN Novo Mundo', com consentimento da CNN Brasil, manteve sua rotina de trabalho, mesmo depois de ter tido contato com Marcela Rahal, sua mulher, que foi detectada com a Covid-19. Marcela já se curou e está de volta à emissora, mas isso mostra muito de como a CNN Brasil, apesar de seus comunicados, vem lidando com as regras de higiene e distanciamento social vigentes no Brasil e no mundo.

A empresa teve um surto em suas dependências com no mínimo mais de 30 funcionários contaminados pelo vírus que já matou mais de 158 mil pessoas só no Brasil. Será que Glória Vanique e Márcio Gomes, que estavam acostumados com a rigorosa rotina de cuidados dentro das dependências da TV Globo estão prontos para lidar com essa nova realidade? Aguardemos!