Anitta reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 20:51 | Atualizado 28/10/2020 20:53

Anitta usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para revelar o motivo pelo qual ficou alguns dias sumida. A cantora teve uma forte intoxicação alimentar e ainda se recupera do problema. ""Realmente sumi pois tive uma intoxicação alimentar que me deixou muitos dias de cama. Estavam (equipe) postando nas redes por mim. Mas hoje acordei muito melhor e peguei mais um pouco no celular", disse a cantora.



Ela contou ainda que o problema de saúde foi motivo de preocupação. "A gente aqui também [estava preocupado], mas agora estou ótima", completou