João Pedro e Carol Assis Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 22:33 | Atualizado 28/10/2020 22:43

O ex-jogador do Fluminense, que atualmente defende as cores do clube inglês Watford, João Pedro fez a fila andar. Ele assumiu o relacionamento com a youtuber Carol Assis nas redes sociais nesta quarta-feira (28). e os dois já estão até morando juntos em Londres. Carioca da zona oeste do Rio, ela tem 19 anos e viajou no início do mês de setembro, deixando a família e a faculdade de Psicologia trancada.

Galeria de Fotos Carol Assis Reprodução Carol Assis Reprodução Carol Assis Reprodução Carol Assis Reprodução Carol Assis Reprodução Carol Assis Reprodução Carol Assis Reprodução Carol Assis Reprodução João Pedro e Carol Assis Reprodução

Publicidade

Carol fez até o vídeo para seus seguidores que perguntaram como estava a vida de 'casada' com o João Pedro. "Vou fazer um vídeo contando a nossa história. Graças a Deus, nós nos damos bem, somos parecidos em tudo e está sendo super tranquilo", contou Carol, que completou. "Estou com a pessoa que eu amo".

Em julho, aparecem as primeiras trocas de emojis nos perfis de João Pedro e Carol. Vale lembrar que até o final de março, ele era namorado da atriz Mel Maia.