Um dos assuntos mais comentados na internet nessa madrugada foi o resultado da prova do fazendeiro que aconteceu entre Jakeline, Tays e Lipe. A produção deu a vitória para Jake, mas segundo a contagem de pontos, quem mereceu o prêmio foi Tays.



Segundo contagem feita pela produção, a miss venceu com 500 pontos, ante 450 de Tays e 300 de Lipe. Entretanto, cem pontos de Tays não foram somados.



O resultado finl deveria ser o seguinte: Tays 550 / Lipe 300 / Jakelyne 500



PRIMEIRA RODADA:

Tays (+100): Ganhou 100 pontos e deu 150 pontos à Jakelyne;

Lipe (+150) : Ganhou 150 pontos;

Jakelyne (+150): Perdeu a chance de jogar, mas havia levado 150 pontos de Tays.

PLACAR APÓS 1ª RODADA: Tays 100 / Lipe 150 / Jakelyne 150



SEGUNDA RODADA:

Tays (+200): Roubou 100 pontos de Lipe, ganhou mais 150 pontos no arremesso, perdeu mais 100 pontos que o Lipe tirou (e não foram para ele) e ganhou 50 pontos na rodada de arremesso de Jakelyne;

Lipe (+0): Perdeu 100 pontos de Tays, perdeu 50 pontos e ganhou mais 150 pontos no arremesso;

Jakelyne (+0): Doou 50 pontos na rodada de arremesso para Tays.

PLACAR APÓS 2ª RODADA: Tays 300 / Lipe 150 / Jakelyne 150– RECORD ACERTA





TERCEIRA RODADA:

Tays (+150): Ganhou mais 150 pontos no arremesso;

Lipe (+50): Jogou três vezes para distribuir as pontuações. Dois arremessos não acertaram a caçapa e o último ele fez só 50 pontos, que ele deu para si;

Jakelyne (+300): Multiplique por dois o ponto de sua rodada. Ela fez 150 pontos, que valeram por 300.

PLACAR APÓS 3ª RODADA: Tays 450 / Lipe 200 / Jakelyne 450 – ERRO DE CONTAGEM DA RECORD VEJA ABAIXO.





QUARTA RODADA:

Tays (+100) – Tirou 100 pontos de Jakelyne e deu a Lipe e ganhou 100 pontos no arremesso;

Lipe (+100) – Ganhou 100 pontos dados por Tays e tirados de Jakelyne e não acertou o arremesso;

Jakelyne (+50) – Perdeu 100 pontos tirados por Tays e dados a Lipe e ganhou 150 pontos no arremesso.

PLACAR APÓS 4ª RODADA: Tays 550 / Lipe 300 / Jakelyne 500



Até o momento, a Record TV não se manifestou a respeito o assunto. Vale lembrar que a 'prova do fogo' nessa semana teve de ser cancelada porque vazaram informações por parte do participante Biel, o que é proibido segundo as regras.



Depois do resultado apurado pela produção, Tays, Lipe e Victória estão na roça e as votações estão em andamento. E agora como fica?