Publicado 29/10/2020 13:15 | Atualizado 29/10/2020 14:31

Depois de deixar os fãs em polvorosa quando postou uma foto dizendo que teria 'novidades', Rodrigo Bocardi diz qual será seu novo desafio: o apresentador do Programa Bom dia São Paulo, assinou contrato com a Rádio CBN e será p âncora do Programa Ponto final, que será apresentado diariamente das 17h às 20h. A estreia está prevista para o dia 09 de Novembro e focará nos assuntos mais quentes do dia.



"Depois de assimilar a maravilhosa surpresa do convite para ocupar um lugar tão importante, estou ansioso para estar junto das pessoas que acompanham a CBN em todo o país. Quero ser a voz delas em torno da boa informação, com muita descontração", diz Rodrigo Bocardi.

