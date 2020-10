Marcos Mion Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 15:16 | Atualizado 29/10/2020 15:22

Após rever a prova do fazendeiro na manhã desta quinta-feira (29), a direção da 'Fazenda' reconheceu que houve um erro na contagem de pontos na disputa entre Tays, Jakelyne e Lipe. Diferentemente do resultado anunciado por Marcos Mion na noite de quarta-feira (28), a vencedora da prova valendo o chapéu e o cargo de fazendeiro foi Tays e não Jake.



Depois de rever a prova e analisar as pontuações foi feita a correção, a emissora decidiu suspender a votação. No programa desta quinta-feira mesmo será anunciado como a Record irá resolver o problema.