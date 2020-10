MC Cabelinho Reprodução

MC Cabelinho esteve nesta quinta-feira (29), na Cidade da Polícia no Rio para responder o inquérito policial instaurado por conta da música 'Migué', que ele compôs em parceria com o MC Maneirinho. A canção foi lançada em março deste ano e os dois cantores estão sendo acusados de apologia ao crime.

A acusação feita pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, do PSL, visa investigar os dois artistas por suposta 'apologia ao consumo de drogas' e 'quiçá em associação para o tráfico'. A equipe jurídica do funkeiro já entrou com a defesa no caso.

MC Cabelinho criticou a acusação: "Vocês querem que eu cante sobre o que? Em muitas das minhas letras falo mesmo o que eu vi e do rolê violento da vida de todo morador de comunidade. E podem ter certeza que, até onde puder, eu vou continuar fazendo a minha música assim. Prenderam o Renan da Penha e querem me prender! Vão querer prender todo o favelado que consegue espaço e reconhecimento na sociedade".