Andréia Sadi e André Rizek Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 15:46 | Atualizado 29/10/2020 17:56

Andréia Sadi está grávida! E de gêmeos. A jornalista e o apresentador do Sport TV, André Rizek estão bobos com a notícia. A repórter de política comunicou a novidade para colegas de redação nesta quinta-feira (29) e quem resolveu espalhar a novidade para todo Brasil foi Maria Beltrão no Estúdio I. Andréia está com quatro meses de gravidez.