Por O Dia

As gravações do novo Missão Impossível foram suspensas após 12 pessoas da equipe receberam resultado positivo para a Covid-19. A equipe e o protagonista Tom Cruise. continuam em Veneza, onde ocorriam as gravações.



Na semana passada 150 figurantes foram informados que não aconteceriam as gravações e um dos sets foi desmontado, segundo informou o jornal The Sun.

No início do ano, as gravações foram interrompidas devido a pandemia.