Alexandre Suita quebrou o silêncio e resolveu rebater as acusações envolvendo seu nome no imbróglio da separação da irmã, Andressa, e do cantor Gusttavo Lima. Nutricionista e chef de cozinha, ele não se conforma em ser apontado como um dos vilões de uma briga familiar que envolve divisão de bens, visitas aos dois filhos do casal e até uma possível reconciliação.



"Estão falando que eu ando impedindo o Gusttavo de ver os meninos. Nunca! Não tenho autoridade para interferir, impedir e nem tempo para isso. Eu tenho uma filha e jamais impediria uma criança de ver o próprio pai. Não moro com a minha filha, nunca fui casado e nunca fui noivo da mãe dela, mas mantenho uma relação de respeito e amizade porque é a melhor forma para dar uma boa criação", explicou à coluna.



O ex-cunhado do sertanejo negou que a relação entre os dois fosse ruim e que não gostava muito de Gusttavo. "Não é que eu não goste, eu apenas não concordo com algumas das suas atitudes. Isso não faz que eu não goste da pessoa dele", concluiu.



Alexandre também falou sobre os boatos de que a família, especialmente ele, é contra uma futura reconciliação. "Muitos me perguntam o que eu acho do casal reatar o casamento. Não tenho que opinar. Não cabe a mim e a nenhum dos meus familiares opinar sobre essa decisão. Andressa é uma mulher íntegra, ética, fantástica, tem personalidade e condições suficientes para tomar as suas próprias decisões. Cabe ao casal decidir se volta ou não", pontuou.

"Tudo que eu posto nas redes sociais virou motivo de alfinetadas e críticas. Eu quero deixar muito claro que a única vez que eu mencionei sobre esse assunto de separação foi em uma postagem, onde dizia que torcia e orava pelo melhor das crianças. Para mim, esse assunto já deu e eu não quero mais falar sobre isso", completou.