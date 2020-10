Carlinhos Mendigo reprodução instagram

Por O Dia

A tensão aumenta no relacionamento entre o humorista Carlinhos Mendigo e Aline Hauck, mãe de seu filho e ex-dançarina do Programa do Gugu. O ator perdeu seu Instagram, devido a uma medida judicial, que segundo ele era sua fonte de renda através de publiposts.

Na noite de ontem, o humorista desabafou em seus stories:

"Ainda estou sem meu Instagram, pois depois de tanto tentarem me prender e não conseguirem, pediram a suspensão das minhas redes. Ditadura de m#rd@, com juízes filhos da p#ta e cuz#oes, que tomam decisões autoritárias como na ditadura. Cadê meu direito e liberdade de falar e me expressar? Pode processar, fazer o que quiser, pois sou responsável pelo que falo. Agora tirar minhas rerdes (sic) sociais, onde me defendo de ataques e mentiras e mostro meu lado, onde ganho grana para pagar pensão, onde faço meus posts para as pessoas que gostam de mim e do meu trabalho? Acabou a mamata! Sem fonte de renda, sem pensão... Breve meu insta volta pra geral. Limitou para fora do Brasil e 5% de outros estados, somente assim mesmo: quem não tem inteligência, não trabalha com a verdade, além de invejar a vida dos outros, se incomoda a tentar derrubar as pessoas. Coisa de p#t@ e de família de estelionatários e golpistas.. Normal! Raça de vagabundos! Boa quarta e boa noite. Tamo aqui, firme como sempre.", desabafou o humorista em seu novo perfil no Instagram.