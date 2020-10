Maiara & Maraísa e Lauana Prado Reprodução/Montagem

Publicado 29/10/2020 17:34 | Atualizado 29/10/2020 18:04

A coluna perde a viagem, mas não perde uma treta. Desta vez, a confusão é entre a dupla Maiara & Maraísa e Lauana Prado por conta de uma música. No ano passado, Lauana gravou um DVD, que vai ser lançado no próximo dia 2, e uma das canções deste trabalho se chama 'Saúde Mental'. Nesta quinta-feira (29), Maiara e Maraísa soltaram que iriam lançar uma música com o mesmo título no dia 6. Bastou! Os fãs de Lauana criaram um paranauê e acusaram as irmãs sertanejas de plágio nas redes sociais.

A confusão foi tanta que Maraísa e Lauana Prado tiveram que conversar para resolver o mal entendido. Elas entenderam que se tratava de um título homônimo. A dupla, então, tomou a decisão de alterar o nome da faixa. “Sempre agimos com as pessoas da mesma maneira que gostaríamos que agissem com a gente. Por isso, decidimos mudar o nome da música. O importante é entender que temos o mesmo propósito: nos unir pela música”, disse Maraísa, através de sua assessoria.