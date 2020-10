Leo Santana Divulgação/Eder Mota

Por O Dia

Publicado há 24 segundos

Léo Santana virou nome de praça. Nascido e criado no bairro da Boa Vista do Lobato, em Salvador, o cantor fez questão de comparecer à inauguração da nova área de lazer da comunidade, um pedido seu à prefeitura. "Que alegria poder proporcionar um espaço tão especial para os moradores do Lobato, bairro onde nasci, cresci e fiz amigos de verdade. Vivi aqui até meus 19 anos e continuo frequentando sempre que posso. Faço questão de batalhar por essa comunidade que também é minha", disse sobre 'A Praça do Gigante'.