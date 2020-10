Iza Reprodução

Iza se mudou recentemente para a sua nova mansão no Itanhangá, na zona oeste do Rio, e a área que a cantora tem mais curtido é a parte externa, principalmente nas horas de folga. Tudo por conta de um luxo no pátio do imóvel, vizinho a casa de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank: a piscina. É lá, onde ela faz questão de se bronzear e exibir o corpão. Na foto, a musa, de 30 anos aparece cheia de estilo com um biquíni rosa com recortes cavados e um par de sandálias na mão.