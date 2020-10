Gabi Martins e Gui Napolitano Reprodução Instagram

Publicado 30/10/2020 05:00 | Atualizado 30/10/2020 11:18

Assumir, ela não assume e até nega de pés juntos que voltou a namorar já há tempinho com Guilherme Napolitano, mas Gabi Martins deu a maior bandeira ao filmar um arrocha inocente no meio da sala de estar do seu apartamento, em Belo Horizonte.

Adivinha quem aparece no fundo do vídeo em uma imagem refletida no espelho? Quem? Quem? O próprio ex-BBB e modelo paulista. A cantora percebeu a mancada e correu para apagar a publicação em seus stories, mas já era tarde. Uma amiga da coluna havia salvo mais uma 'prova' do que todo mundo já sabe: Gabi e Gui estão juntos.