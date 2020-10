Renata Castro Barbosa Ricardo Penna/Divulgação

Renata Castro Barbosa e Babu Santana participam hoje, da peça online 'Antes da vacina'. No palco, ao lado dos atores Leo Castro e Aarhon Pinheiro, eles farão um bate-papo divertido e todo improvisado sobre assuntos do cotidiano. "É tudo com muita diversão e zero filtro", avisa Renata.