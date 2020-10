Sabrina Palatore Reprodução

A apresentadora Sabrina Parlatore compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira (29), uma foto em em que aparece sem as sobrancelhas e com a aparência abatido, reflexos do tratamento de quimioterapia que fez para combater o câncer de mama. "Este não é 'tbt' fácil de se fazer, mas acho importante mostrar como uma pessoa fica após 16 sessões de quimioterapia", começou Sabrina o desabafo.

"Os efeitos de um tratamento tão agressivo como o que eu recebi vão além: enjoos, enxaquecas, mucosites, prisão de ventre, neuropatia, neutropenia, tonturas, aversão a cheiros, menopausa, infertilidade, insônia, palpitações, falta de ar, aumento de peso, dores articulares, pele sensível, exaustão. Além disso tudo ainda tive que conviver com a possibilidade do surgimento de um novo tumor e problemas cardíacos decorrentes da quimioterapia. Essa foi a parte mais difícil de toda a minha jornada contra o câncer de mama", explicou

Sabrina fez questão de postar a imagem ainda no mês de outubro para lembrar da campanha do combate ao câncer mama. "Não sou nenhuma guerreira por ter suportado tudo isso e me curado. Todas as mulheres que passam pelo câncer de mama querem e fazem o possível pra se curar. Infelizmente nem todas conseguem. O tumor de mama pode aparecer em qualquer mulher. Por isso, a única arma que temos contra ele e a sua detecção precoce. Façam seus exames!", finalizou Sabrina, que foi diagnosticada com a doença em 2015.