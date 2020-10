Susana Vieira Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 12:03 | Atualizado 30/10/2020 12:27

Uma das maiores atrizes do Brasil, Susana Vieira falou em uma conversa na live com o canal 'Noveleiros Real' sobre a solidão em tempos de pandemia.

Aos 78 anos de idade a atriz fala que seguiu à risca, o isolamento social:

Publicidade

"Nunca vim à piscina na pandemia, porque eu estava deprimida. Não era uma depressão de tomar remédio, era uma depressão intelectual, porque a vida parou um ano. A gente valoriza tanto um minuto na nossa vida. E de repente o tempo virou nada. Os meus dias são nada. É como se eu não estivesse vivendo. Mas o que me deixou deprimida foi o fato de a terceira idade estava condenada à morte pela imprensa e pelos próprios empregos. Na empresa em que eu trabalho, várias pessoas da terceira idade caíram fora!”, disse a atriz.

Susana falou sobre o pavor da doença:

Publicidade

“Fiquei apavorada de tudo, de ser uma pessoa da terceira idade e de ter uma doença. Tenho uma leucemia linfocítica crônica que não tem cura. Ela é não curável. Tem que ser tratada. Posso levar uma vida normal, posso tomar avião, ir para Dubai, posso namorar, mas eu não posso pegar uma doença forte. Então, tudo me deixou, como se diz, assim: ‘eu vou parar agora?’. Ainda estou bonitinha, musculosa, forte... Então, eu resolvi assumir não fazer nada, não ler... Não me venham com crochê, nada. Ainda estou bonitinha aos 78”, disse a atriz com muito bom humor.