Maria Zilda Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 12:28 | Atualizado 30/10/2020 16:57

Maria Zilda Bethlem causou mais uma vez. Em uma live com o ator Oscar Magrini na noite dessa quinta-feira (29), a atriz contou como funcionava a seleção de novos atores para a TV Globo e afirmou que ainda existe o polêmico 'teste do sofá':

"Eu sei muito bem como aquilo funcionava. Não é o teste do sofá, é o teste do c#. Meu amor, mas eles acham que não dá Ibope. Dá Ibope quem tem like no YouTube, quem tem o p#u grande e quem dá o rabo para o diretor. Você sabe disso", disparou a atriz durante o papo, falando sobre as oportunidades para atores veteranos.

Vale lembrar que o perfil da atriz foi hackeado e criou um novo perfil para fazer suas lives. O próximo papo será com o ator Murilo Rosa, nessa sexta-feira as 20:30h.







