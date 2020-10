Grupo Di Propósito Divulgação

Por O Dia

O grupo Di propósito participou da gravação do DVD do grupo Revelação, que aconteceu na tarde da última quinta-feira (29), no Costa Brava Clube, no Joá. Visivelmente emocionados, os integrantes não deixaram escapar a oportunidade de aconselhar as outras bandas que lutam por seu lugar ao sol. "Nunca deixe de sonhar... Sonhávamos que um dia faríamos um som com esses monstros consagrados do samba... e hoje estamos aqui!", disse o vocalista Kaike.