Sawanna, Nunes e Kassandra Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 16:05 | Atualizado 30/10/2020 16:31

O clima pesou na hora do almoço em um dos restaurantes da sede do Flamengo, na Gávea, nesta sexta-feira (30). A atual mulher do ex-atacante Nunes, Kassandra Paz, não gostou de ver a ex do marido, Sawanna Nunes, sentada em uma das mesas do lugar. Não demorou muito para que as duas se estranhassem e aí vieram as trocas de ofensas verbais. Com a comida na mesa, muitos sócios fingiam que nada acontecia ao redor, só que Kassandra levantou e partiu em direção a mesa da 'rival'. O barraco cresceu, a confusão virou constrangimento geral e os seguranças foram chamados para intervir e evitar um quebra-quebra.

A coluna recebeu o vídeo da confusão e Sawanna confirmou o fato. "Ela que passou a vergonha na frente de todos porque a mulher do Nunes sou eu, ela é amante. Fiquei na minha para não perder o nível, baixar o nível", explicou a cantora.

Publicidade

Esta não é a primeira vez que Kassandra e Sawanna se envolvem em confusão no clube. No ano passado, as duas se estranharam na inauguração do busto de Nunes no aniversário do Flamengo, no feriado da Proclamação da República.

Vídeo: Barraco na sede do Flamengo entre a ex e atual mulher de um ídolo do clube pic.twitter.com/4TSnBhZuQN — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 30, 2020