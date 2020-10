Por O Dia

Publicado 30/10/2020 16:44 | Atualizado 30/10/2020 18:09

fotogaleria

Promoter e estudante de psicologia, Raiane Moreira, compartilhou no Instagram com seus seguidores que na madrugada desta sexta-feira (30), foi agredida por um grupo de amigos da cantora Ludmilla, em uma boate na Barra da Tijuca. "Eu estava lá porque eu divulgo a boate, eles (Ludmilla e os amigos) chegaram depois. Nada aconteceu, estávamos frente a frente no camarote. Em momento nenhum eu falei com eles, debochei, nada... Eles tentaram várias vezes me encarar dentro da boate, mas eu não revidei o olhar. Na saída da boate, foram atrás de mim. Quatro ou três homens me juntaram na porrada. Caí no chão e começaram a me bater. Estou com medo, porque são todos homens, sabem onde eu moro, óbvio, eram meus amigos. Andavam comigo. Vou atrás da Justiça, não vou ficar calada. Não interessa quem seja e com quem anda. Ainda mais três homens contra uma mulher. Isso é um absurdo", contou Raiane, que também é influenciadora nas redes sociais.