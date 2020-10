Simaria Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 19:36 | Atualizado 30/10/2020 19:42

Dias sim e outro também, a cantora Simaria mostra que está com a vida boa em Formentera, na Espanha. Ela curtiu mais um dia de praia nesta sexta-feira (30) e posou na areia para o marido, Vicente Escrig. De biquíni estampado com detalhes de babados, a irmã de Simone foi fotografada à beira d'água, e mostrou que está cada vez mais de bem com a balança. Com um corpo de matar de inveja a maioria das mulheres, ela desfilou pelas areias. Esta colunista aqui que lute, não é mesmo?



Simaria resolveu filosofar sobre força interior na legenda: "Você nunca sabe a força que tem. Até que a sua única alternativa é ser forte". A sertaneja e o espanhol, que estão casados desde 2009, renovaram os votos ano passado em Las Vegas, e têm dois filhos, Giovanna, de 8 anos, e Pawel, de 5.