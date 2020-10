Nunes e Kassandra Paz Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 05:00

O ex-jogador Nunes resolveu abrir o jogo sobre a confusão que há anos envolve a ex-mulher, Sawanna Nunes, e a atual, Kassandra Paz. Ontem, o trio se encontrou em um dos restaurantes da sede do Flamengo, na Gávea, e rolou um barraco daqueles. "Ela está sempre criando problemas. Eu não vivo com a Sawanna há 15 anos e estava no clube, sim, com a Kassandra quando ela chegou já criando o maior barraco. Puxou até uma faca para a minha mulher e eu tive que intervir, ficar no meio para acalmar a situação. Quem começou a confusão foi ela e a minha filha Jéssica", contou o ex-atacante à coluna.

fotogaleria

Publicidade

Nunes não entende a perseguição da ex, que espalha ser a mulher verdadeira e aponta Kassandra como 'amante'. "Mentira. A Kassandra é minha mulher. Eu fui casado com a Sawanna, não deu certo, infelizmente, e eu me separei. Temos dois filhos e eu dou toda a assistência pra eles, mas não entendo por que ela tem essa implicância. Já são 15 anos separados e eu não tenho o direito de ser feliz?", questionou.

Esta não foi a primeira vez que Kassandra e Sawanna se envolveram em uma confusão no clube. No ano passado, as duas se estranharam na inauguração do busto de Nunes, no aniversário do Flamengo, no feriado da Proclamação da República. "Fico chateado porque eu nunca tive o meu nome envolvido em escândalo, não tenho rabo preso com ninguém, nunca me envolvi com drogas nem bebidas e aí vejo o meu nome estampado em uma calúnia inventada pela minha ex. Não vou permitir! Se ela não aceita a separação é um problema dela. Eu quero ser feliz".