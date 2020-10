Cacá Ottoni reprodução internet

Publicado 31/10/2020 05:00

Intérprete da personagem Joana na novela 'Amor de Mãe', da Globo, a atriz Cacá Ottoni sofreu recentemente um golpe de estelionato. Ela e o marido, Lucas Rossi, estavam interessados na locação de um apartamento no Rio de Janeiro, buscaram ofertas na internet e encontraram um apartamento ideal. Entraram em contato com a 'dona do imóvel', que os convidou para conhecerem o apartamento. Eles visitaram, gostaram e deram andamento na locação.

Após encaminharem todos os seus documentos pessoais e comprovantes de renda, a suposta proprietária enviou um contrato de locação com firma reconhecida em cartório e solicitou o pagamento de três meses de aluguel adiantados, mas o casal depositou somente R$3 mil como caução. Só que eles foram informados pelo porteiro do edifício que tudo não passava de um golpe, depois que o funcionário falou com o verdadeiro dono do imóvel.

A atriz e o marido fizeram um boletim de ocorrência e contrataram um advogado, afinal, correm o risco de utilizarem indevidamente seus dados para golpes futuros, além de terem o prejuízo financeiro. Cacá decidiu tornar o caso público para servir de alerta.