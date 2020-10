Luciana Gimenez Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 05:00

No próximo dia 3, Luciana Gimenez assopra velinhas e para comemorar o aniversário, ela embarcou nesta sexta-feira (30) à tarde para Trancoso, na Bahia, com os filhos Lorenzo, Lucas e o namorado/gato no vale do eco, Dado Buffara. A apresentadora optou pelo lugar para estar conectada a sol e praia, duas paixões de Luciana. Na cidade baiana, ela será cuidada por Mannu Carvalho, produtora responsável por 10 entre 10 famosos que aterrissam em Trancoso. Chique!