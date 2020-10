Sede da Band Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 05:00 | Atualizado 31/10/2020 05:35

Cuidado com falsas promessas. Supostos produtores de um programa de televisão chamado 'Eu sou mais eu', uma espécie de show de talentos, tem usado as redes sociais para convidar pessoas para participarem do programa e cobram de R$ 300 a R$ 3 mil de cada candidato para mostrarem seus talentos na telinha da Band Paulista. Entramos em contato com a emissora e soubemos que esse programa não está na grade da emissora nem previsto para 2021.. O que houve é que cotaram o preço do horário há algum tempo. Em suma: a atração não existe. E eles tem usado a logomarca da emissora em todo material de divulgação... Fiquem espertos e não caiam no golpe!