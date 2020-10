Gabi Sampaio Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 05:00

Ex do cantor Hungria, a modelo e influencer Gabi Sampaio mantém o corpo sequinho e definido após duas gestações. Ela revelou à coluna sua rotina de treino apesar da vida agitada: "Meu objetivo é focado em 'cardio' pelo menos três vezes na semana. A intenção é acelerar meu metabolismo para secar e duas vezes por semana faço exercício com carga! A minha dieta agora está separada em cinco refeições, com carboidratos e proteínas", explicou.