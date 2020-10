Flavia Alessandra comemora 10 milhões de seguidores no Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 21:54 | Atualizado 30/10/2020 21:54

Flávia Alessandra compartilhou um novo clique bem ousado para celebrar ter chegado nos 10 milhões de seguidores no Instagram. Aos 46 anos, a atriz posou nua, coberta apenas por um tecido, em um ensaio especial pela marca.



"Não tenho nem roupa para ter 10 milhões de seguidores no Instagram! Literalmente! Esse clique exclusivo é para vocês. Ele é mais do que uma comemoração. Feliz demais pelo carinho e pela troca diária com vocês. Muito, muito obrigada por me acompanharem diariamente. Amo ler cada mensagem!", começou ela na legenda.



A mulher de Otaviano Costa aproveitou para anunciar o lançamento de seu brechó virtual, em que irá vender peças suas com lucro revertido para ONGS.