Dynho Alves Reprodução

Por O Dia

Ex-namorado de MC Mirella, Dynho Alves tem acompanhado 'A Fazenda 12' diariamente e contou que temeu pela expulsão da peoa por conta do carro de som enviado por fãs para Itapecerica da Serra, São Paulo, a fim de alertar a funkeira sobre o jogo de outros participantes. O cantor foi contra a iniciativa. "Atrapalha. A Mirella já está sendo massacrada aqui fora, as pessoas a julgam pelas atitudes e por mais que os fãs a amem e querem protegê-la poderia deixá-la mais confusa. Eu pensei em fazer coisas piores e até imaginei mandar um helicóptero. Vi que poderia prejudicá-la e eu não vou fazer isso com uma pessoa que eu gosto. Se ela for expulsa, ela vai ser prejudicada", disse Dynho

O cantor elogiou a atuação da ex no reality rural da Record e confirmou que pretende conversar sobre a possibilidade de um reconciliação, quando o programa acabar A Mirella está sendo o que ela é aqui fora, não está forçando nada. Eu quero conversar com ela quando ela sair. Querendo ou não, nós temos quatro anos de história".

Publicidade

Dynho ainda revelou em entrevista ao site Ego Brazil que não recebeu nenhum convite para participar de um reality show, mas assumiu que aceitaria. "Eu sempre assisti só que com a entrada da Mirella em 'A Fazenda', eu passei acompanhar, ficar por dentro e me interessei. Eu gosto de desafio".