Lorena Improta Reprodução

Por O Dia

Lorena Improta foi mais uma vítima do golpe no Whatsapp. A dançarina publicou vídeos nos stories contando que uma pessoa estaria se passando por ela para tentar conseguir dinheiro com pessoas próximas nos últimos dias.

"Gente, estão se passando por mim, com um número de Whatsapp, usando a minha foto e falando com alguns contatos meus, inclusive, falaram com meu pai. Então, tomem cuidado, não sou eu, não façam nenhuma transação, não depositem dinheiro porque não sou eu", alertou a noiva do cantor Léo Santana.

Post de Lorena Improta Reprodução

A apresentadora e dançarina fez questão de mostrar os prints de uma conversa do golpista com o pai dela, pedindo uma transferência de dinheiro para uma conta em nome de uma pessoa que ela não conhece.