Publicado 31/10/2020 12:49 | Atualizado 31/10/2020 12:50

Solteira após o fim do namoro com o cantor Fabricio no início de outubro, Maraísa resolveu ir à luta e deu uma 'cantada em Danilo Gentili na madrugada deste sábado (31). Ao ver o apresentador do SBT imitando Borat, personagem do humorista britânico Sacha Baron Cohen, vestindo um triquíni mínimo no 'The Noite', ela fez um elogio no Twitter.



"Que miragem", escreveu, ao lado de um emoji 'apaixonado'. Não satisfeita, ela publicou:"Essa noite terei sonhos", continuou a cantora.

Maraísa e Gentili já trocaram cantadas nas redes sociais em outras ocasiões e já deram um beijinho na televisão. Alguns fãs acreditam que tudo não passa de brincadeira, mas há quem torça para que eles virem um casal. Será que rola?