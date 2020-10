Andressa Urach Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 13:34 | Atualizado 31/10/2020 15:34

Andressa Urach decidiu pedir de volta todas as doações que fez a igreja evangélica que frequentava até pouco tempo atrás. “Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda, não queria entrar na justiça”, explicou a modelo que recebeu várias críticas após a publicação do post e resolveu fechar os comentários.

A ex-vice-Miss Bumbum, contratada da Record do Rio Grande do Sul até março de 2021, deixou a Universal por conta das críticas e revelou ter pego 'ranço' da igreja. As doações, segundo Andressa, foram feitas com o lucro que ela teve do seu primeiro livro 'Morri para Viver'.