Publicado 31/10/2020 15:30 | Atualizado 31/10/2020 15:31

Apresentadora do 'Autoesporte', da Globo, Kalinka Schutel fez um desabafo após receber mensagens de cunho sexual de um seguidor no Instagram. A jornalista fez questão de colocar nos seus stories os prints de várias frases que recebeu do homem e, segundo ela, a mais leve era: "Impossível te olhar e não sentir tesão por você".

Kalinka tratou de responder "Bom, acho que quer atenção. Ok! Então vamos lá. @gutogoberg a internet não é mais "uma terra sem lei". Existe crime de assédio, importunação etc. Fico triste que você não tenha o mínimo de educação para o bom convívio social (virtual ou real). Esse tipo de atitude atrapalha não só o seu lado pessoal como também profissional. Repense o que você quer de verdade e converse com um advogado.

"Cadê o respeito??? Esse papinho chega em toda caixa de mensagem que abro. #cansa. Imagine alguém mandando isso para sua filha, sua esposa, sua mãe. Agora! Neste momento. Será que é só mimimi?? O que acontece com as pessoas nas redes sociais?? Sinceramente está cada vez pior". E as pessoas acham que isso é 'normal'. Ouço que esse é o comportamento nas redes sociais. Se você tem esse pensamento, é melhor parar de me seguir", completou a apresentadora.