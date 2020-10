Hariany Almeida Reprodução

Por O Dia

Hariany Almeida resolveu desabafar sobre as ofensas que vem recebendo depois que anunciou, na terça-feira (27), o fim do namoro com o DJ Netto. "Eu tive meus motivos. Infelizmente não deu certo, nos respeitamos e encerramos esse ciclo muito bem. Agora, infelizmente, eu tenho que ficar lendo umas coisas tão chatas. As pessoas pregam tanto o feminismo, mas na primeira oportunidade quando vem o fim de um término, já culpam a mulher, dizendo que ela fez merda", reclamou a ex-peoa e ex-BBB.

"Sofri muito com os haters quando assumi o relacionamento e depois que eu terminei sou obrigada a ouvir e ver coisas de pessoas que não sabem de nada. Eu estou solteira, super bem resolvida, focada em mim e nas minhas coisas. Parem de ficar achando que, para um mulher estar bem, ela precisa sempre estar ao lado de um homem. Não é assim", avisou. Assim que eles terminaram, surgiram boatos de um affair entre Hariany e Gui Araújo, ex de Anitta.

Publicidade