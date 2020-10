Maraísa e Arthur Reprodução

Apesar da 'cantada' em cima de Danilo Gentili, Maraísa já está em um novo relacionamento um mês depois do fim do namoro com o cantor sertanejo, Fabrício Marques. No início da tarde deste sábado (31), diversos fã-clubes das irmãs Henrique Pereira pipocaram foto dela com o médico mineiro Artur Queiroz Amaral, e cravaram que se tratava do novo namorado da cantora. Por volta das 16h, ela publicou um vídeo com o rapaz na cozinha de sua casa, mas não anunciou a identidade nem o parentesco do companheiro.

A coluna procurou a assessoria da dupla Maiara & Maraísa e não obteve resposta até o fechamento da nota.

